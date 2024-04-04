مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25| ياسين ينجح في خطف والدة فاروق.. ورقية تواصل خطتها

مسلسلات رمضان 2024..

تصاعدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي بشكل كبير خلال الحلقة 25 التي عرضت منذ قليل على منصة واتش إت الإلكترونية، وقناة أون، والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 25

استكملت الحلقة 25 من مسلسل بيت الرفاعي احداث الحلقة السابقة، حيث أمر “فاروق” أحد رجاله الطلوع لشقة والدته بالدقي للاطمئنان عليها خاصة وانها ترفض التحدث معه بعدما طلب أن تغادر منزل الرفاعي بعد ما حدث بينها وبين زوجته رقية.

وقرر ياسين ان يضع خطة مختلفة حتى لا يدري “فاروق” بخطفه لوالدته، فأبلغ “سعيد” أن يهددها بأن تفتح الباب لأحد رجال فاروق وترفض التحدث معه، وكأن شيء لم يكن، وهو ما فعلته بالفعل، لينجح ياسين في خطته.

بيت الرفاعي

وضع ياسين دواء للرجل الذي يحرص والدة فاروق أسفل العمارة حتى يتمكن سعيد وبذرة النزول بها، وسلط أحد الرجال ان يقنع الأخر بأنه مشروب بمناسبة نجاحه في كلية الطب ليشربه، وبالفعل غادر الرجل المكان ونجحوا في خطف والدة فاروق.

في مشهد أخر، تستمر رقية في خطتها بإقناع فاروق بحبها له، وأن تظل والدته بعيدة عن المنزل حتى لا تحاول قتلها مرة اخرى، كما اثارت سعادته بأنها تريد أن يصطحبها اليوم التالي للاطمئنان على الجنين، ليعرب “فاروق” عن امنيته بان يكون صبي.

من جهة مختلفة، ترفض “هند” طليقة ياسين الرد عليه على مكالماته الهاتفية، بعدما قرر عدم السفر بسبب تهديدها له بانه لم يرى ابنته مرة أخرى، بسبب معرفتها بارتباطه بـ سامية، وتحاول “حبيبة” ابنته أن تقنع والدتها ان يعودا لياسين أو “صلاح” زوجها لأنه تشعر بعدم ارتياح بشقتهما الجديدة.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

