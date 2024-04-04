مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. محمد نجاتي يكشف سر انتقامه من عائلتي الغول وضرغام

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل صيد العقارب، جلسة بين الفنان محمد نجاتي الذي يقوم بدور شريف وحبيبته نيرفانا، والتي واجهته وطلبت منه الاعتراف بحبه لها، ليوضح لها أن هذا الوقت غير مناسب بسبب خطته في الانتقام من عائلتي الغول وضرغام.

الحلقة 25 من مسلسل صيد العقارب

وتساءلت نيفرانا عن أسباب لعبه وانتقامه هذه من العائلتين، ليوضح لها ويقول:"موضوع قديم ميخصكيش"، ويوضح لها، أن الانتقام بدأ للتو، ولم ينه كما يظنون.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 26

“صيد العقارب” تعرض الحلقة 26 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر CBC التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في الساعة الـ9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

تعرض الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل صيد العقارب عبر شبكة قنوات CBC ومن خلال CBC دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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