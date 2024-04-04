الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "مليحة" الحلقة 10.. الدكتور هشام يعترف لشقيقته بحبه للشابة الفلسطينية

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

مسلسل “مليحة” الحلقة 10..  اعترف الدكتور هشام لشقيقته بحب الشابة الفلسطينية مليحة "سيرين خاس".

وتابع الطبيب هشام أنه كلما قرر الاعتراف لمليحة بحبه يحدث شيئًا ما يفسد الأمر.

ويتصل هشام بالسيدة السودانية “فاطمة” والتي تستضيف "مليحة" للاطمئنان عليها، إلا أنها تخبره أنها عادت إلى المنزل ولكنها نائمة .

وبعد أن اطمئن هشام على مليحة، يعود ليتحدث إلى شقيقته فيتساءل هل ستتهرب منه مليحة؟، لتنصحه قائلًة إن مليحة مرت بظروف صعبة، وعليه ألا يُلح عليها كثيرًا.

مسلسل مليحة الحلقة التاسعة ملخص الأحداث 

ورصد مسلسل مليحة ما حدث في فلسطين منذ بداية الألفينيات، وتحديدًا الانتفاضة الثانية وأهمها أحداث اقتحام المسجد الأقصى، وأعوام الانتفاضة، والتي شهدت اغتيال الاحتلال لعدد من القادة الفلسطينيين البارزين على رأسهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس.

وتناولت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب بعض التطورات الشيّقة أبرزها قرار الضابط أدهم الزواج من ابنة خاله إيناس وذلك أثناء الحفل العائلي بمناسبة كاب كتاب أخيه علي علىابنة خاله الأخرى"فريدة".

موعد إعادة عرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة 9

مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين و دياب.. ملخص أحداث الحلقة التاسعة 9

أبطال مسلسل مليحة 

جدير بالذكر أن مسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج  شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور،  أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

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