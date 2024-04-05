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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. حسن الصباح يتزوج ابنة الراعي "بدر البدور"

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

تتوالي أحداث مسلسل الحشاشين، وفي أحداث الحلقة 26 يتزوج حسن الصباح من إحدى بنات الرعاة والذي استضافه خلال رحلته التي خرج فيها من سجن قلعته الموت.

زواج حسن الصباح من ابنة الراعي أمينة خليل

ففي أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين والتي عنونت بــ “وريث القلعة”، من مسلسل الحشاشين، وبعد أن ضاق حسن الصباح بسجنه في قلعته التي اختار أن تكون محبسه، يتوق إلي الحرية وإلي تنفس هواء غير هواء قلعته الزاخم برائحة القتل والموت والمؤامرت والدسائس.

وفي رحلته بعيدا عن قلعته، يحل حسن الصباح في ضيافة أحد ساكني الصحراء، والذي يخبره بأن أبناء الصحاري أقوياء أشداء سواء كانوا رجالا أو نساء، وما أن يجلس الصباح مع مضيفه على الطعام يطلب منه الزواج بابنته “بدر البدور”، والتي تقوم بدورها الفنانة أمينة خليل.

 

بدر البدور

وفي الحوار الذي بين بدر البدور وحسن الصباح، خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين، تسأله عن حياته السابقة وإن كان يتمني أن يكون له أولادا منها، فيجيبها بالإيجاب وأنه كان له ولدين أحدهما مات والآخر لا رجاء منه. أما أمهما ــ دنيا زاد ــ فيقول عنها الصباح أنها بعيدة عن مكانه لا عن قلبه الذي لا يسكنه غيرها من النساء، وعندما تسأله بدر البدور عن سبب زواج الصباح منها يجيبها بأنه خرج من القلعة الحبيس وراء جدرانها منذ سنين طويلة، وأراد أن يخرج ليري العالم خارج قلعته وأتزوج مرة ثانية.

 

الحلم اللي يخسرك حبايبك كابوس

وفي أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين، تتحدي بدر البدور حسن الصباح عندما تسأله عن عمله فيقول لها “حارس علي باب الجنة وساعات حارس علي باب النار”، فتتهكم منه وتخبره بأنه يستخف بعقلها، وبين كل من يقوله الناس عنه من أنه إمام، وشيطان، لكنه حسن الصباح فقط الذي سار في طريق طويل وقادر علي السير مثله لكي يحقق حلمه، حلمه الذي جعله يخسر أعز الناس لديه، ابنه، زوجته، أصدقاءه ولكنه مازال مصر علي السير وراء هذا الحلم.

إلا أن بدر البدور ترد علي أحلام الصباح: بس الحلم اللي يخسرك كل حبايبك ميبقاش حلم، ده كابوس، وأيه حلم أي راجل غير أنه يكون عنده أولاد وبنات ورزق ويوم من غير أذي، ولا يقتنع الصباح بوجهة نظرها ويجيبها: ده مش حلم الرجالة ده حلم أي كبش بتراعيه برة، فتجيبه: الكبش حلمه بسيط عشان كده لازم يفضل وسط القطيع عشان يقدر يعيش.

    

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أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

 

قصة مسلسل الحشاشين
 

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

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