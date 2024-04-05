مسلسل محارب الحلقة 26.. تفاصيل خيانة أحمد زاهر هل سيتم الاتفاق؟

اتفقت الفنانة نيرمين الفقي "جيهان" مع مساعد الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" على اتفاق سيفسد ما يرغب فيه الثاني خلال الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل محارب.

مسلسل محارب الحلقة 26

ليتفق الطرفان على أن المحامي حسام الجيوشي لن ينول ما يرغب في نصف ميراث جيجي من زوجها العزازي، وأنها ستبطل اتفاقهما وذلك عقب جلسة المحكمة الخاصة بتبرئة ابنها.

لتعقد اتفاق بأن يترك مساعد الجيوشي الشغل معه وسكون له نصيب في مجموعة شركات زوجها معلقة "حسام مش هيطول حاجة كفاية اللي أخده"

في حين تحاول زوجة الجيوشي "منة الفضالي" كشف المستندات المخبأة في خزانة زوجها وأخذ نسخ تصويرية منها للاستفادة منها للانتقام منه.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 26

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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