الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 26.. تفاصيل خيانة أحمد زاهر هل سيتم الاتفاق؟

مسلسل محارب
مسلسل محارب

اتفقت الفنانة نيرمين الفقي "جيهان" مع مساعد الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" على اتفاق سيفسد ما يرغب فيه الثاني خلال الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل محارب.

مسلسل محارب الحلقة 26

ليتفق الطرفان على أن المحامي حسام الجيوشي لن ينول ما يرغب في نصف ميراث جيجي من زوجها العزازي، وأنها ستبطل اتفاقهما وذلك عقب جلسة المحكمة الخاصة بتبرئة ابنها.

لتعقد اتفاق بأن يترك مساعد الجيوشي الشغل معه وسكون له نصيب في مجموعة شركات زوجها معلقة "حسام مش هيطول حاجة كفاية اللي أخده"

في حين تحاول زوجة الجيوشي "منة الفضالي" كشف المستندات المخبأة في خزانة زوجها وأخذ نسخ تصويرية منها للاستفادة منها للانتقام منه.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 26.. مقتل مصطفى شقيق عايدة عبدالرازق بتعليمات من الغول

مسلسل محارب الحلقة 26.. ما هو مرض الفنانة ناهد السباعي؟

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 26

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

يهمك أيضا:

txt

مسلسل محارب الحلقة 25.. عودة الثأر مجددا يهدد حياة حسن الرداد

مسلسل محارب محارب موعد عرض محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب موعد عرض مسلسل حسن الرداد مسلسل حسن الرداد حسن الرداد قنوات عرض محارب قنوات عرض مسلسل محارب موعد مسلسل محارب الحلقة الاولي من محارب محارب الحلقة الاولي محارب الحلقة 26 الحلقة 26 من مسلسل محارب الحلقة الاولي من مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل محارب الحلقة 26.. ما هو مرض الفنانة ناهد السباعي؟

مسلسل محارب الحلقة 26.. أحمد زاهر يساوم نيرمين الفقي ويهددها بسجن ابنها

مسلسل محارب الحلقة 25.. عودة الثأر مجددا يهدد حياة حسن الرداد

موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 25

موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 24

مسلسل محارب الحلقة 24.. أحمد زاهر يُحذر نجل العزازي من خيانة أصدقائه

مسلسل "محارب" الحلقة 24... نجل الشاهد التاني يتهم حسن الرداد بقتل والده

مسلسل محارب.. ملخص الحلقة 23

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

إخلاء سبيل إمبراطور الذهب بالجمالية

ملفات الولاية الجديدة.. مشروعات كبرى لتحسين المعيشة وخفض الفقر وتأمين الغذاء

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

صن داونز يحجز أول بطاقة في نصف نهائي دوري الأبطال بعد تخطي يانج إفريكانز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا