مسلسل محارب الحلقة 26.. أحمد زاهر يساوم نيرمين الفقي ويهددها بسجن ابنها

مسلسل محارب الحلقة 26.. واصل الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" تهديد الفنانة نيرمين الفقي"جيهان" بسجن ابنها.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 26

ليستمر الجيوشي في تهديد جيجي بأنها اذا لم تعطيه نصيبه من ورث زوجها والذي قدره بنصف الميراث سيكون سجن ابنها هو المقابل.

وتستسلم جيجي وتقوم بالامضاء على مايثبت قبولها بالتنازل عن نصف ميراثها في مقابل ان يظل ابنها حرا وخارج السجن.

واستغل "حسام الجيوشي" ماحدث من سرقة هواتف زوج نيرمين الفقي ليساومها اما ان يتدخل لحل مشكلتها مقابل نصف ميراثها من زوجها.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 26

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

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أبطال مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.