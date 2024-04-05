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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 25.. عودة الثأر مجددا يهدد حياة حسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مازال الفنان حسن الرداد في صراع بين الظلم والحق للحصول على حق تبرئته من الجرائم المنسوبة له في الحلقة 25 من مسلسل محارب.

مسلسل محارب الحلقة 25

تناولت أحداث الحلقة 25 من مسلسل محارب شجار جديد بين الصعايدة من عائلة محارب وعائلة أخرى على أراضي محارب، لينقسم الصعايده للشجار على ورث محارب واخذ حقه من أراضي عائلته.

ليستمر الشجار على جانب آخر عندما دخل عائلة محارب الصعايدة الحارة وجدوا مشاجرة بين شقيقة محارب وعنتر سائق الميكروباص الذي كاد يضربها بسبب اعتراضها على فرح الخطوبة وتشغيل الأغاني في ليلة عزاء شقيقها إبراهيم.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 26

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

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أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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