شيخ الأزهر: اسم الله الحق يختلف معناه بما يطلق عليه

كشف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن معنى اسم الله "الحق".

وقال، خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن اسم الله الحق يختلف معناه بما يطلق عليه.

وتابع: "اسم الله الحق أجمعت عليه الأمة الإسلامية، واسمه الحق معناه الموجود، وهناك علاقة قوية بين معنى الحق والحقيقة وبين معنى الموجود، وهي علاقة تكاد تصل إلى التطابق، ومفهوم الوجود من المفاهيم العميقة حتى في الفلسفات الحديثة، بمعنى أن كثيرًا من الفلاسفة الإلهيين اهتدوا من خلال الوجود، وأن للكون إله".