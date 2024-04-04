الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

إبراهيم سعيد: أنا أهلاوD متعصب.. وكنت بشيل الطوب عشان النادD يتبنى بيه

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

علّق إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على تضارب تصريحاته ما بين دعمه النادي الأهلي ونادي الزمالك، قائلا: "في الفترة اللي كنت بقول فيها إني زملكاوي طلعت معاكِ وكنت برمي كلام عشان أوصل للناس كلام إني أهلاوي بس محدش واخد باله".

وأضاف "سعيد"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار: "قلت أنا زملكاوي عشان كنت زعلان من الأهلي بس أنا أهلاوي متعصب جدا، ليه الناس دايما مش بتراعي الحتة النفسية، اللي أنا كنت زعلان من المكان اللي اتربيت فيه". 

وتابع: "في الأهلي، يعلم الجميع أنني غادرت المكان مكرها، وكان من حقي أن أغضب، ومن حقهم أن يغضبوا مني أيضًا، والله ما كنت عاوز أمشي من الأهلي، وأنا صغير كنت بشيل الطوب عشان النادي يتبنى بيه، وفي الآخر مشيت غصب عني وبمشاكل".

إبراهيم سعيد برنامج العرافة المحور بسمة وهبة

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