الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحثة: مصر تحاول أن تصل حياة المواطن الفلسطيني للحد الأدنى من العيش الكريم

تمارا حداد
تمارا حداد

كشفت الباحثة السياسية الدكتورة تمارا حداد، من رام الله، عن الجهود المصرية في إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، إن مصر تحاول قدر الإمكان أن توصل حياة المواطن الفلسطيني إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.

وأضافت أن مصر لها دور حيوي على الاتجاهات كافة لاحتواء الأزمة وحشد الدعم الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن مصر قدمت 87% من المساعدات بمعنى الأغلبية العظمي من المساعدات أو أكثر من المنتصف، أمام بعض الدول التي لم تقدم الوضع الطبيعي من المساعدات الطبية والغذائية لفلسطين.

تمارا حداد القاهرة الإخبارية قطاع غزة المواطن الفلسطينى

مواد متعلقة

أحمد جودة المهدى: كل مشايخ الصوفية فى مصر على منهج الإسلام الوسطى

إسرائيل تتقدم باقتراح للأمم المتحدة لتفكيك وكالة الأونروا

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 137 صحفيا

قناة إسرائيلية: الموساد نصح القيادة السياسية بالمرونة في عودة النازحين إلى شمال غزة

قناة إسرائيلية: نتنياهو وبعض قيادات الجهاز الأمنى يعارضون عودة النازحين إلى شمال غزة

نتنياهو يعلن الموافقة على خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية

سرايا القدس: الاشتباك مع وحدة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بعد رصدها واستدراجها جنوب دير البلح

نتنياهو: العملية فى رفح الفلسطينية لن يوقفها شىء.. وأجدد التزامى بإعادة كل المحتجزين

الأكثر قراءة

"الدستور" تنشر قائمة الشركات الفائزة في مزايدة الذهب للتعدين الأهلي (خاص)

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

نصر أبو الحسن: علاقتي جيدة بالخطيب ولا مانع من رحيل هذا اللاعب للأهلي

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

“أحرار غزة”: حماس تعترض شاحنات المساعدات القادمة من معبر رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى