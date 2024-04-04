باحثة: مصر تحاول أن تصل حياة المواطن الفلسطيني للحد الأدنى من العيش الكريم

كشفت الباحثة السياسية الدكتورة تمارا حداد، من رام الله، عن الجهود المصرية في إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، إن مصر تحاول قدر الإمكان أن توصل حياة المواطن الفلسطيني إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.

وأضافت أن مصر لها دور حيوي على الاتجاهات كافة لاحتواء الأزمة وحشد الدعم الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن مصر قدمت 87% من المساعدات بمعنى الأغلبية العظمي من المساعدات أو أكثر من المنتصف، أمام بعض الدول التي لم تقدم الوضع الطبيعي من المساعدات الطبية والغذائية لفلسطين.