أحمد المهدي: المسجد له حُرمة وأي خروج عن السلوك القويم ليس من التصوف

كشف الشيخ أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، عن مدى تصدي الطبيعة المصرية للتيارات المتطرفة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن المسجد له حُرمة وأي خروج عن السلوك القويم ليس من التصوف، والسلوك في الحضرة أساسه الالتزام والخشوع، مشيرا إلى أن الحضرة النقشبندية تقوم على الذكر وقراءة القرآن والدعاء والصلاة على النبي ودروس العلم.

وأضاف أن السلوكيات المُصطنعة والمُبالغ فيها داخل المساجد والأضرحة مُحرمة شرعًا ونرفض الدخلاء على الصوفية.

وأوضح ان الشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ ابن عطا الله السكندري من أبرز الدراويش وأكابر الصوفية وكانوا في وصال مع الله.