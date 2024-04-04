أحمد المهدي: اتهام الصوفية بالشرك والكفر هدفة تشكيك المصريين في رموزهم

قال الشيخ أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، إن اتهام الصوفية بالشرك والكفر هدفة تشكيك المصريين في رموزهم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة الحياة، ودائرة المعارف قالت عن سيدي أحمد البدوي إنه أكبر أولياء مصر وامتاز بفلسفة صوفية تأسست على الكتاب والسنة.

وأشار أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، إلى أن الشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ ابن عطا الله السكندري من أبرز الدراويش وأكابر الصوفية وكانوا في وصال مع الله.