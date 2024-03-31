نتنياهو: العملية فى رفح الفلسطينية لن يوقفها شىء.. وأجدد التزامى بإعادة كل المحتجزين

علق رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، على خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، قائلًا: "العملية في رفح الفلسطينية لن يوقفها أي شيء"، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وقال نتنياهو: "سنتغلب على كل الضغوط وسندخل إلى رفح الفلسطينية رغم معارضة الرئيس الأمريكي بايدن".

وأضاف أن العملية في رفح الفلسطينية لن يوقفها أي شيء، موضحًا لا يوجد تردد لدخول قواتنا إلى رفح الفلسطينية، ونعمل الآن على إجلاء السكان منها وسندخلها.

وتابع: "سأعود إلى ممارسة مهامي سريعًا بعد الجراحة"، مؤكدًا أجدد التزامي بإعادة كل المحتجزين.