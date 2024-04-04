أحمد جودة المهدى: كل مشايخ الصوفية فى مصر على منهج الإسلام الوسطى

قال الشيخ أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، إن الشيخ جودة المهدي من بيت صوفي أبًا عن جد وكان يُلقب بمحامي الأولياء وحجة التصوف في عصره.

وأضاف أحمد المهدي، خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الدكتور جودة المهدي كان أول عميد لكلية القرآن الكريم بطنطا وكان صوفيًا.

وأكمل أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف أن الشيخ جودة المهدي تربى في مسجد سيدي أحمد البدوي، وكان يقيم حضرة نقشبندية صوفية أسبوعيًا.

وأوضح أن كل مشايخ الصوفية في مصر على منهج الإسلام الوسطي، والأمة كلها يجب أن تتبع نفس المنهج، مختتمًا أن الشعب المصري كله مُحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تركيبه فيه.