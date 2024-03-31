الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ياسين التهامى يتألق فى أنشودة "نحيا بذكراكم" بـ"مملكة الدراويش"

ياسين التهامي
ياسين التهامي

تألق الشيخ ياسين التهامي وفرقته، في غناء أنشودة “نحيا بذكراكم”، بالفقرة الأخيرة من برنامج “مملكة الدراويش”، الذي يُذاع يوميًا عبر شاشة “الحياة”، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي تعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وتعرض الشركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية حلقات برنامج "مملكة الدراويش، والذي يسلط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي ومواجهة التطرف الديني.

ياسين التهامي مملكة الدراويش قصواء الخلالي

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