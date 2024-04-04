الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شيخ الأزهر: "الله عدل.. وما يحدث فى غزة لن يمر دون عقاب"

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

تحدث الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن أجر الصابرين في الدنيا.

وقال خلال لقائه ببرنامج"الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن للصابرين من أهل غزة أعلى الجنان، إن شاء الله تعالى، فذلك وعد الله ولن يخلف الله وعده، حيث وعد سبحانه بأن من يقدمون أرواحهم في سبيل الله أو يقتلون أو يخرجون من ديارهم لهم أعلى الجنان.

وأضاف أن أهل غزة  اجتمع عليهم القتل والإخراج من الديار، وطالهم الكثير من الظلم، وقد قال الله تعالى: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون"، فوالله لن تمر كل هذه الأفعال هكذا، فالله تعالى عدل، وهو نصير المظلومين والضعفاء وخاصة حين لا يجد هؤلاء الضعفاء من ينصرهم.

محمد سعيد محفوظ دي ام سي الإمام الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر أهل غزة

مواد متعلقة

“أحرار غزة”: حماس تعترض شاحنات المساعدات القادمة من معبر رفح

أحمد جودة المهدى: كل مشايخ الصوفية فى مصر على منهج الإسلام الوسطى

إسرائيل تتقدم باقتراح للأمم المتحدة لتفكيك وكالة الأونروا

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 137 صحفيا

قناة إسرائيلية: الموساد نصح القيادة السياسية بالمرونة في عودة النازحين إلى شمال غزة

قناة إسرائيلية: نتنياهو وبعض قيادات الجهاز الأمنى يعارضون عودة النازحين إلى شمال غزة

نتنياهو يعلن الموافقة على خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية

سرايا القدس: الاشتباك مع وحدة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بعد رصدها واستدراجها جنوب دير البلح

الأكثر قراءة

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد تبديله فى مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مصطفى بكرى: حركة المحافظين اكتملت وستحدث تغييرات فى الصحافة القومية

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ مشاريع سكن مصر وجنة ودار مصر

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

ليفربول يقفز على صدارة البريميرليج بثلاثية في مرمى شيفيلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى