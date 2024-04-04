الخميس 04 أبريل 2024
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شيخ الأزهر: لا يوجد شيء في هذا الكون له سلطة إلا ما قدره الله

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كشف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن الفائدة من اقتران اسم الله "الضار" باسم الله "النافع" دائمًا.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن على المؤمن الذي تصيبه مصيبة أن يتذكر أنها بيد الله، وأن ما يصيبه من مصائب أو ابتلاءات كلها من الله، فكل شيئ بيده تعالى.

وأضاف: "هو راجع إليه وسوف يلقى ثوابا وجزاء ما أصابه مصداقا لقوله تعالى: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون"، ففي الآية بشارة للصابرين بالجنة وبمنازل عليا فيها، لافتا أن الله تعالى من أسمائه "الصبور"، ومن جرب الصبر يعرف أن منافعه حميدة، وأن مآله يزيل كل الآلام التي صبر عليها".

محمد سعيد محفوظ دي ام سي الإمام الطيب شيخ الأزهر أحمد الطيب

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