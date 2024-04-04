الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إبراهيم سعيد: مفيش حد يتقال عليه أسطورة في الأهلي حاليا

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّ النادي الأهلي لا يوجد به لاعب أسطورة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يتفق مع المعلق الرياضي أحمد الطيب في هذا الرأي.

وأضاف "سعيد"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، على قناتي المحور والنهار: "مفيش حد يتقال عليه أسطورة في الأهلي حاليا". 

وحول المقارنة بين شعبيته وشعبية محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قال: "أنا متقارنش معلش، إحنا هنهزر ولا ايه؟!". 

وحول خلافه مع أحمد حسن القائد الأسبق للمنتخب الوطني، قال: "أنا بحبه وكل التقدير والاحترام له، ومفيش خلافات شخصية بينا، ودائما بقول إنه من أساطير الكرة المصرية، لكن لو المفروض هقول عليه الكابتن أحمد حسن يبقى هو المفروض كان يقول الكابتن إبراهيم سعيد.. قدر تتقدر".

العرافة النهار إبراهيم سعيد النادي الأهلي بسمة وهبة

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