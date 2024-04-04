إبراهيم سعيد عن أزماته في الأهلي: متربي فيه وأنا عندي 8 سنين

علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على تصريحات وليد صلاح الدين لاعب النادي الأهلي الأسبق بأن طارق سليم مدير الكرة الأسبق للنادي ضربه بسبب شجارهما.

وقال "سعيد"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، على قناتي المحور والنهار: "كابتن طارق سليم مضربنيش خالص، وحتى لو ضربني شرف ليا، ولو كابتن طارق سليم أو أي حد ضربني فده شرف ليّ ".

وتابع لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق: "أسلوب الضرب ده في النادي الأهلي، حصل مشادة بيني وبين وليد صلاح الدين واعتذرت له وبعتذر له تاني لو كان زعلان مني، وايه المشكلة إني أغلط، ما كلنا بنخطأ، الناس اللي هتحاسب ولا ربنا؟! وأنا زعلان إن الظروف مساعدتنيش ومحدش عرف يحتويني ولا يتعامل معايا، وكان حقي أتدلع في بيتي لأني متربي فيه من وأنا عندي 8 سنين، وفين الأب والأم والأصدقاء كانوا ممكن يلموا؟!".