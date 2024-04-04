الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إبراهيم سعيد: الأهلى بيتى ولم أتمرد عليه

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّه لم يتمرد على النادي الأهلي، موضحًا: "ده بيتي، مفيش حد بيتمرد على بيته، كان نفسي المعاملة اللي اتعاملوا بيها مع اللاعبين اللي مش ولاد النادي وسابوه في فترات صعبة أكتر مني كان نفسي المعاملة دي تبقى معايا". 

وأضاف "سعيد" في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "لو كنت اتعاملت المعاملة دي، كنت هعيش وأموت في الأهلي وأبقى هناك لآخر نفس، وأنا مسامح"، ورد عليه بسمة وهبة، قائلة: "بس محدش رجع فيهم على فكرة".

وتراجع إبراهيم سعيد عن حديثه، قائلا: "خلاص أنا مسامح على فكرة.. أنا مسامح". 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9MOZtTtCgXg%3Fsi%3DhSEkanRIEtOiHB3V%26t%3D489%26fbclid%3DIwAR3meQeHtVKoFnuMjdZGKVQsUCW02pq2_LQE-1Mi0gbFqJ3W4qBSY5xY03c_aem_ATYw1IA-nrO_61OwosRST-ZuYadSPWbr98LPFS8p3YqNYBZjjONgO2f3bIJVndutqopGhbvb4HR-8i3F0AL8UcfB&h=AT0LZtD-cZJf7UwYgF6HgFD9xWB4EkBTyb1iB-6cxLyywDXtfOJ8OxLY_1rZTuKFYh_EvzxBLbC4iBKaf8fDPCHpKamxgQ9kJn3hwNQMx3pM6uXtzp-SAP3F274AahaUzPtarA
برنامج العرافة النهار بسمة وهبة

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