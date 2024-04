مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" ملخص الحلقة 25

يواصل مسلسل بيت الرفاعي نجاحه الكبير الذي حققه منذ حلول شهر رمضان الكريم، والذي يخوض بطولته النجم امير كرارة ونخبة من الفنانين، بقيادة النخرج احمد نادر جلال.



مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 25

بدأ مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25 بمشهد فلاش باك يكشف من خلاله المخرج أحمد نادر جلال كواليس مقتل شخصية “عبد الحميد” سيد رجب، على يد ابن شقيقه “فاروق” أحمد رزق، والذي كان انتقامًا لوالده “سيد” الذي قتل غدرًا على يد “محمود الرفاعي” شقيقهم الأكبر.

وحاول “عبد الحميد” سيد رجب أن يوضح الصورة لـ “فاروق” بأن عمه محمود الرفاعي هو السبب في مقتل والده، بالإضافة إلى أنه كان لا يحبه بسبب اسلوبه الساخر معه طوال حياته والتقليل من شأنه، وعدم الحصول على حقه.

وعندما سأله “فاروق” عن سبب مقتل “محمود الرفاعي” أجاب “عبد الحميد” أن دافعه لقتله في هذا اليوم عند أعلن عن توريثه كل ممتلكاته له، فأراد أن يضمن حقه وان لا يخسر كل شيء فقرر قتله قبل أن يخبره على مكان الخزنة التي خفا فيها الدولارات، ولكن فاروق انفعل على “عبد الحميد” خاصة بعدما تدخلت والدته “ناهد” عايدة رياض واشعلت نار الانتقام بداخله، واشتبكا “فاروق وعبد الحميد” بالأيدي معًا بعدما حاول الاول قتل الثاني بالسلاح الناري، ولكن تدخلت “ناهد” على الفور وقتلت عبد الحميد بقالب من الطوب على رأسه.

حاولت ناهد أن تتوسل لـ “يحيي” تامر نبيل ان يتركها وشأنها وألا يورط نفسه في مشاكل مع ابنها فاروق، وهددته بانه إذا علم بأمر خطفها سوف يقتلهم جميعًا، ليسخر منها “يحيي” وشقيقة “ياسين”، ويحذر الأخير شقيقه بأن لا تخدعه كما خدعت ابنها وخدعته من قبل، ليؤكد عليه يحيي بانه لم يتركها تهرب مرة أخرى.

من جهة أخرى، حرر يحيي محضرا ضد فاروق، في محاولة منه للقبض على الأخير بشكل رسمي والضغط عليه للاعتراف بكل أفعاله التي راح ضحيتها شقيقه “ياسين”.

في مشهد مختلف، طمأن الطبيب فاروق بحالة زوجته الصحية وحالة الجنين، وأكد له أنها في حالة صحية جيدة والأمور طبيعية، وسأله فاروق عن مرضها “الهيموفليا” إذا كان له تأثير على الجنين، فأكد لا الطبيب أن الأمور تسري على طبيعتها.

وضع ياسين دواء للرجل الذي يحرص والدة فاروق أسفل العمارة حتى يتمكن سعيد وبذرة النزول بها، وسلط أحد الرجال ان يقنع الأخر بأنه مشروب بمناسبة نجاحه في كلية الطب ليشربه، وبالفعل غادر الرجل المكان ونجحوا في خطف والدة فاروق.

في مشهد أخر، تستمر رقية في خطتها بإقناع فاروق بحبها له، وأن تظل والدته بعيدة عن المنزل حتى لا تحاول قتلها مرة اخرى، كما اثارت سعادته بأنها تريد أن يصطحبها اليوم التالي للاطمئنان على الجنين، ليعرب “فاروق” عن امنيته بان يكون صبي.

وضع ياسين وشقيقه يحيي خطة لاستفزاز “ناهد” والدة فاروق، لاعترافها بالحقيقة للشرطة، حيث اخبرها ياسين ان ابنها “فاروق” القى القبض عليه من قبل الشرطة لاتهامه بالقتل، لتعترف بانها هي من قتلت عبد الحميد، ويشعرا الشقيقان بانتصار كبير لنجاح خطتهما.

تنهار “ناهد” والدة فاروق بعد ماهدتها لصورته اثناء القبض عليه ودخوله مقر الشرطة، لذلك تقرر الهروب والاعتراف بالحقيقة للشرطة وهو ما كانا يريداه ياسين ويحيي من بداية الأمر، وانتهت احداث الحلقة 25 على مشهد تأكيدها لرقية ان فاروق سوف يعود للمنزل دون الافصاح بأي شيء.





مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 26

تذاع الحلقة 26 من مسلسل بيتا لرفاعي مساء اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.



مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



ابطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.