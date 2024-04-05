الحلقة 25 مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي.. حزلقوم يربح 50 ألف جنيه

ملخص الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي.. استمتع ملايين المشاهدين أمام الشاشات والمنصات بأحداث الحلقة الخامسة والعشرون من الكبير أوى ومحاولات حزلقوم الفوز في مسابقة من سيربح النصف مليون جنيه بمساعدة هجرس والعترة والكبير أوى من خلال الإشارة وهو يجلس في مقاعد الجمهور.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 25

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن استعداد حزلقوم بعد عودته إلى قرية المزاريطة للمشاركة في مسابقة الأسئلة والفوز بنصف مليون جنيه بعد الرهانبين نفادى وهجرس وتردد الكبير لخوفه على خسارة كرسي العمودية.

الكبير اوي

كما شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوى 8 مفارقات كوميدية ودرامية من أبطال المسلسل ومنهم الكبير أوى الذي قام بمساعدة حزلقوم فى إجابة أسئلة برنامج من سيربح النصف مليون لعد خسارة العمودية وفوز حزلقوم بمبلغ 10 آلاف جنيه بعد نجاحه فى إجابة الأسئلة بمساعدة الكمير من خلال الكحة فى وجود مربوحة لتنتهى احداث الحلقة 25 بوصول حزلقوم إلى سؤال الفوز بمبلغ 50 ألف جنيه ليثور التساؤل الذي ينتظره المشاهدين هل ينجح فى الفوز بالنصف مليون وإنقاذ كرسي عمودية الكبير.

مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 26

الكبير اوي 8

كذلك، نستعرض موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل الكبير اوى 8 وانتظار ملايين المتابعين لفوز حزلقوم بمسابقة من سيربح النصف مليون جنيه وإنقاذ العمدة، وذلك فى الساعة 6،10 مساء اليوم الجمعة في أعقاب تناول وجبة إفطار رمضان.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

فى السياق، يتشوق كافة المتابعين لمسلسل الكبير اوى 8 لمعرفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون لمتابعة الأحداث الدرامية المشوقة، وذلك عبر شاشات قنوات عرض المسلسل on وon دراما بصورة hd لتحقيق متعة المشاهدين، وأيضا عرض الحلقة 26 على منصة واتش آت.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

الكبير اوي 8

فى النهاية تستعرض حلقات مسلسل الكبير اوي 8 قصة حياة عمدة المزاريطة الكبير أوي الفنان أحمد مكى، من خلال ظهور مفارقات كوميدية ساخرة بدأت بمحاولة سرقة البنك من حزلقوم وحمل مربوحة الكاذب ومشاركة حزلقوم فى مسابقة المليون.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

ويشهد مسلسل الكبير أوي 8 مشاركة نجوم الن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وحاتم صلاح نفادى ومصطفى غريب فى دور العترة وهو من إخراج أحمد الجندى.

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