موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 25

يتشوق ملايين المشاهدين في مصر لمتابعة مغامرات حزلقوم في برنامج من سيربح المليون خلال موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 25 التي شهدت أحداثا درامية مثيرة بعد نجاح حزلقوم في كسب كثير من المال بعد إجابته على أسئلة برنامج من سيربح المليون بمساعدة من الكبير أوي وحضور هجرس ومربوحة والعترة.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مواعيد إعادة الحلقة 25

كما زادت معدلات بحث الملايين من المتابعين في مصر والوطن العربي عن مواعيد إعادة الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، وحقق نجاحا كبيرا في الحلقات الأخيرة مع عودة حزلقوم إلى المزاريطة، وذلك في موعد ثابت مميز بعد آذان المغرب مباشرة الساعة 6،10 وقت تناول إفطار رمضان وتجمع أفراد الأسرة لمشاهدة الكبير.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل أحداث الحلقة 25

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تصاعد مثير في الأحداث الدرامية مع بداية مشاركة حزلقوم في مسابقة برنامج من سيربح المليون من تقديم عمرو رمزي مذيع حيلهم بينهم بينما قال هجرس إنه برنامج إبراهيم نصر، وبدأ حزلقوم في الإجابة على الأسئلة التي بدأت بسؤال عن بر الوالدين وكسب فيه 100 جنيه بمساعدة الكبير من خلال التصفيق بيده.

الكبير اوي8

كما ساعد الكبير أوي حزلقوم في الإجابة عن الأسئلة عن طريق الإشارة بيده وهو جالس في مقاعد المتفرجين ليربح حزلقوم 5 آلاف جنيه وسط فرحة هجرس الذي طالبه بالانسحاب خوفا من ضياع المكسب، ثم كانت المفاجأة في توقف الهاتف الجوال الخاص بالكبير أوي عن التقاط شبكة مما أدى إلى عدم مساعدة حزلقوم في الإجابة ليطلب الذهاب إلى الحمام ليساعده العترة وهجرس في حل الأسئلة لينجح في الوصال إلى سؤال بقيمة 50 ألف جنيه ليربحها وسط فرحة هدرس ومربوحة والكبير.

مسلسل الكبير أوي 8 مواعيد عرض الحلقة 25

في السياق، يترقب جميع المشاهدين والمتابعين شاشات التليفزيون لمعرفة مواعيد عرض الحلقة 26 من مسلسل الكبير اوى لمتابعة وصول حزلقوم إلى نهاية الأسئلة وربح مليون جنيه، وذلك فى الساعة السادسة وعشر دقائق مساء اليوم الجمعة عقب انطلاق مدفع إفطار رمضان.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

الكبير اوي8

كذلك، نستعرض معكم الشاشات والمنصات التي تقوم بعرض الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل الكبير اوى 8 ومتابعة أحداث الحلقة 26، وذلك بصورة عالية الجودة hd على قناة on وon drama، وايضا منصة watch it طوال اليوم حتى نهاية عرض المسلسل.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

الكبير اوي8

تشهد قصة مسلسل الكبير اوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي دراما وكوميديا مثيرة في ظل محاولات الكبير اوى مساعدة اخوته وأصدقائه ومنهم حزلقوم والاحتفال بعيد الهالوين وحمل مربوحة الكاذب بمساعدة من الدكتور ربيع لعم إبلاغ الكبير.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

في الختام، يشارك في حلقات مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة من نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وحاتم صلاح نفادى ومصطفى غريب فى دور العترة.