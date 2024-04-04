مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25 |حزلقوم يربح 10 آلاف جنيه بمساعدة الكبير

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 25.. شهدت الحلقة مشاركة حزلقوم فى مسابقة برنامج "مين هيكسب النصف مليون" وعقب كل سؤال يفوز فيه حزلقوم يقوم هجرس ومربوحة والعترة بالاحتفال بفوزه في الديكور المخصص للبرنامج ليغضب المذيع عمرو رمزى، وينفعل قائلًا: "يا إنتاج مين دول ومين اللى نزلكوا هنا أطلعوا بره".

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 25

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 تنفيذ حزلقوم والكبير لخطة حل الأسئلة حتى لا يفقد الكبير عمودية المزاريطة ويقوم الكبير بمساعدة حزلقوم ويكح بعدد رقم الإجابة الصحيحة.

وعند السؤال الخامس ارتفع مستوى صعوبة الأسئلة وتحجج حزلقوم أنه يريد الذهاب إلى الحمام وذهب له هجرس والعترة لمحاولة إبلاغه بالإجابة ليكسب في النهاية عشر آلاف جنيه غير قابلة للخسارة.

ودخل حزلقوم برنامج مين هيكسب النصف مليون من تقديم الفنان عمرو رمزى، ورحب بالمتسابق حزلقوم واللذين حضروا معه الكبير ومربوحة وهجرس والعترة.

وسأله المذيع عن البدلة التي يرتديها من أين جاء بها فيحكى حزلقوم له قصة غريبة ثم يرحب بشقيقة الكبير ويضرب الكبير عيار فى الهواء تحية منه لهم ليأتى له الأمن و يقول له "مينفعش هنا يا أستاذ فى البرنامج".

وانطلقت مسابقة من سيربح النصف مليون بتوجيه عمرو رمزي أول سؤال لحزلقوم وهو، ما هو المقصود ببر الوالدين؟ ليتعثر في الإجابة ويتدخل الكبير أوي ويكح كما اتفقا بعدد رقم الإجابة الصحيحة، وينتقل إلى السؤال الثاني وهو أي من هذه الفواكة لونه أحمر؟، ويتدخل أيضا الكبير لاختيار الإجابة الصحيحة



مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 26

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it.

والإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض على ON drama

العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

أبطال مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.