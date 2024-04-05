الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل فراولة لـ نيلي كريم الحلقة 10

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، يبحث المواطنون عن موعد إعادة مسلسل فراولة لـ نيللي كريم الحلقة 10، بعد الأحداث التشويقية.


مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 10


تعاد الحلقة العاشرة من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.


مسلسل فراولة تفاصيل أحداث الحلقة 10

فوجئت فراولة بوجود كل من رجلى الأعمال مؤنس أبوالليل، وعماد الغول بمقر شركتها، وإعطائها شيكا بمبلغ مالي كبير مكافأة بعد أن تصالحا، وردت نيللي كريم عليهما قائلة: "أنا كل اللي عملته إديتكم من طاقتي الإيجابية".

 

وقررت نيللي كريم بعد نجاحها في العلاج الروحي الانضمام إلى قراءة الفنجان والكف وكسب مبالغ أكثر، واستعانت فراولة بأحد المعالجين الروحانيين، وهما نصحي ورانيا، لتوسيع مجال الطاقة الحيوية، بعد أن ربحت مبالغ باهظة منها وصدقها الكثير من زبائنها بعد شهرتها على إحدى البرامج التليفزيونية.

 سيطرت شيماء سيف على حب صفوت وقام بخطبتها بعد أن استعانت بفراولة لمساعدتها في أن يقع بحبها، ونجحت فراولة في تصدر الخطوبة الترند على مواقع التواصل الاجتماعى.

مسلسل فراولة الحلقة 10.. خطوبة سامية سوشيال ومهندس الصيانة تتصدر الترند

مسلسل "فراولة" الحلقة 10.. نيللى كريم تنجح فى مصالحة رجال الأعمال

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 10

تعرض الحلقة 10 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

 

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة 11

يعرض اليوم الحلقة 11 من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

 

قصة مسلسل فراولة

نجحت فراولة في التخلي من الفقر وبدأت حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

 

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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