الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مواعيد إعادة مسلسل بقينا اتنين لـ " شريف منير و رانيا يوسف "

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

يواصل مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير تصاعد أحداثه والذي بدأ عرضه ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان الجاري.

 

مسلسل بقينا اتنين مواعيد اعادة الحلقة 10
 

وتعاد حلقات مسلسل بقينا اتنين  لـ " شريف منير و رانيا يوسف “ عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC العامة في تمام الساعة 11.15 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 6.30 صباحا.
  • قناة CBC DRAMA في تمام الساعة 1.30 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

 

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل احداث الحلقة 10 
 

شهدت الحلقة 10 والتي عرضت أمس الخميس من مسلسل بقينا اتنين جلسة جمعت بين "أدهم" الذي يجسد دوره الفنان شريف منير وبين الطبيب النفسي الذي يجسد دوره الفنان نبيل على ماهر، ويروي أدهم مشاعره لسيدة عندما قالت له أنها تحبه برغم فرق السن بينهما، ويؤكد أنه بدأ يتوه لكنه يشعر بالسعادة والطاقة معها، على خلاف علاقته بياسمين التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف.


ويقف أدهم مع ندى بعدما أبلغته أنها تحبه ويسألها عن حقيقة مشاعرها، وتؤكد له أنها تحبه فعليا، في حين يبلغها أنه بدأ يميل لها ولكنها عليه أن يتأكد من حقيقة مشاعره، فتمسك ندوش بيد أدهم فيرتبك.

"بقينا اتنين" الحلقة 10.. رانيا يوسف تحاول إقناع مروة عبدالمنعم بالرجوع لزوجها

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 11

وتعرض الحلقة 11 من مسلسل بقينا اتنين مساء اليوم الجمعة في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.
  • قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

 

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

ويعرض مسلسل بقينا اتنين يوميا خلال شهر رمضان عبر قنوات سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

مسلسل بقينا اتنين لـ"شريف منير ورانيا يوسف" ملخص الحلقة 10

مع عرض "جودر".. أبرز حكايات ألف ليلة وليلة التي حققت شهرة كاسحة


أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

يهمك أيضا:

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10 مشاهدة مسلسل بقينا اتنين بقينا اتنين مسلسل بقينا اتنين موعد عرض بقينا اتنين موعد عرض مسلسل بقينا اتنين موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين قصة مسلسل بقينا اتنين أبطال مسلسل بقينا اتنين موعد عرض مسلسل شريف منير مسلسل شريف منير رنيا يوسف قنوات عرض بقينا اتنين قنوات عرض مسلسل بقينا اتنين موعد مسلسل بقينا اتنين الحلقة الحادية عشر من بقينا اتنين بقينا اتنين الحلقة الحادية عشر بقينا اتنين الحلقة 11 الحلقة 11 مسلسل بقينا اتنين الحلقة الحادية عشر مسلسل بقينا اتنين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

دار الأوبرا تحتفل بليلة القدر بمسرح معهد الموسيقى.. الجمعة

مسلسل بقينا اتنين ملخص الحلقة 7.. هل تنتهي علاقة ياسمين وأهم بالطلاق؟

محمود حميدة: التحول للنظام الرقمي أمر ضروري في ظل التطور التكنولوجي الحالي

عزيز الشافعي: قمت بتأليف موسيقى تتر مسلسل "جودر" قبل رمضان بأيام

الظهور الأول لمحمد العمروسي.. مدين يجمع نجوم الغناء والتمثيل على مائدة الإفطار (صور)

موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف الحلقة 7

برلنتي فؤاد محامية مصطفى شعبان في الحلقات الأخيرة من مسلسل "المعلم"

أحمد العوضي: الحلقة الأخيرة من حق عرب غير متوقعة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

استهداف بالذكاء الاصطناعي.. جوتيريش يدعو إسرائيل إلى تغيير استراتيجياتها في غزة

هل المعجزات أمر مستحيل؟.. شيخ الأزهر يوضح

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا