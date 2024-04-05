مواعيد إعادة مسلسل بقينا اتنين لـ " شريف منير و رانيا يوسف "

يواصل مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير تصاعد أحداثه والذي بدأ عرضه ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان الجاري.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد اعادة الحلقة 10



وتعاد حلقات مسلسل بقينا اتنين لـ " شريف منير و رانيا يوسف “ عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

قناة CBC العامة في تمام الساعة 11.15 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 6.30 صباحا.

قناة CBC DRAMA في تمام الساعة 1.30 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل احداث الحلقة 10



شهدت الحلقة 10 والتي عرضت أمس الخميس من مسلسل بقينا اتنين جلسة جمعت بين "أدهم" الذي يجسد دوره الفنان شريف منير وبين الطبيب النفسي الذي يجسد دوره الفنان نبيل على ماهر، ويروي أدهم مشاعره لسيدة عندما قالت له أنها تحبه برغم فرق السن بينهما، ويؤكد أنه بدأ يتوه لكنه يشعر بالسعادة والطاقة معها، على خلاف علاقته بياسمين التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف.



ويقف أدهم مع ندى بعدما أبلغته أنها تحبه ويسألها عن حقيقة مشاعرها، وتؤكد له أنها تحبه فعليا، في حين يبلغها أنه بدأ يميل لها ولكنها عليه أن يتأكد من حقيقة مشاعره، فتمسك ندوش بيد أدهم فيرتبك.

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 11

وتعرض الحلقة 11 من مسلسل بقينا اتنين مساء اليوم الجمعة في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

ويعرض مسلسل بقينا اتنين يوميا خلال شهر رمضان عبر قنوات سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.



أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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