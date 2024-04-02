مسلسل بقينا اتنين ملخص الحلقة 7.. هل تنتهي علاقة ياسمين وأهم بالطلاق؟
توالت الأحداث الشيقة لـ مسلسل بقينا اتنين بطولة كل من شريف منير ورانيا يوسف وشهدت الحلقة السابعة العديد من الأحداث الشيقة والهامة.
مسلسل بقينا اتنين تفاصيل احداث الحلقة 7
- حديث بين أدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير والطبيب النفسي واعترف خلاله بأنه أخطأ ولم يكن مقتنعا بالعلاج النفسي.
- مواجهة بين ياسمين التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف وأدهم، ويقوم بتوبيخها بسبب خداعها له.
- يشعر أدهم بأنه شخص مغفل وأناني وتبلغه ياسمين بأنها تحاول طول الوقت الحفاظ على البيت.
- يتفق ياسمين وأدهم على الطلاق بشكل حقيقي وتخرج ياسمين غاضبة ويقوم أدهم بجمع مستلزماته ليغادر المنزل ويخلع الدبلة من يده ويتركها على السرير.
- الظهور الأول للفنان إدوراد في دور صديق لأدهم.
- ياسمين تذهب إلى النادي لمقابلة صديقتها "ريكو" التي تجسد دورها الفنانة مروة عبد المنعم وتتحدثان معا عن الأزمة والخلافات، في حين تكشف ريكو لياسمين أنها تشك في زوجها "عاصم" الذي يجسد دوره الفنان ياسر الطوبجي.
مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 8
تعرض الحلقة 8 من مسلسل بقينا اتنين مساء اليوم الثلاثاء.
مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة
تعرض الحلقة 8 من مسلسل "بقينا اتنين" الثلاثاء عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:
- قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
- قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
أبطال مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:
- شريف منير
- رانيا يوسف
- إدوارد
- ميمي جمال
- يوسف عثمان
- نانسي هلال
- تامر فرج
- طارق عبد العزيز
- مروة عبد المنعم
- عمر طلعت زكريا
- ياسر الطوبجي
- عزت زين
- عزة لبيب
- تأليف أماني التونسي
- إخراج طارق رفعت
- إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
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