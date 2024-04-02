محمود حميدة: التحول للنظام الرقمي أمر ضروري في ظل التطور التكنولوجي الحالي

قال الفنان محمود حميدة، إن التحول للنظام الرقمي أمر ضروري في ظل التطور التكنولوجي الحالي.

وكشف محمود حميدة، سر تحمسه للمشاركة في مشروع توثيق تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي، وهو مواكبة التغييرات التي تحدث في العالم وتحوله للنظام الرقمي.

وأكد محمود حميدة في تصريحات صحفية، أنه من لن يتحول نشاطه للنظام الرقمي لن يكون فاعلا في المجتمع مستقبلا وأن زمن الورق انتهى وبعد توثيق ذكرياته بطريقة رقمية ستكون متاحة لأي استخدام مستقبلي أو قد يستدعيها أي شخص بغرض الدراسة.

وتعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة، أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.

يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.