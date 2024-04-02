الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عزيز الشافعي: قمت بتأليف موسيقى تتر مسلسل "جودر" قبل رمضان بأيام

عزيز الشافعي وياسر
عزيز الشافعي وياسر جلال مسلسل جودر

حل الشاعر الغنائي والملحن الموسيقي عزيز الشافعي ضيفا على برنامج “هو ليلة فى 30 ليلة” والذي تقدمه الإذاعية آية حسين عبر إذاعة ميجا FM.

وخلال اللقاء تحدث عزيز الشافعي عن كواليس تأليفه لموسيقى تتر مسلسل “جودر” والذي يخوض بطولته النجم ياسر جلال والمعروض حاليا ضمن مسلسلات النصف الثاني لشهر رمضان المبارك.

وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز تصريحات عزيز الشافعي ببرنامج “هو ليلة فى 30 ليلة” 

  • تأليفي التتر الموسيقى لمسلسل جودر مفاجأة بالنسبة لي حصلت قبل رمضان بأيام.
  • كلمني سعدي جوهر منتج العمل وياسر جلال، وطلبوا منى ميلودي أو لحن جميل يتحفظ ويكون لايق على أجواء ألف ليلة وليلة لكن بطعم مصري.
  • اشتغلت على الموسيقى مع الموزع أسامة الهندي وبعتلهم نسخة مبدأية بالعود فقط والحمد لله عجبتهم.
  • اتربينا على بصمة الجملة الموسيقية لملحنين مصر العظماء زي عمار الشريعي، وعمر خيرت، وياسر عبد الرحمن، وهاني شنودة.
  • التتر الموسيقى أصعب من التتر الغنائي لإنه الملحن متعود إنه ياخد الإلهام بتاعه من الكلمات، لذلك هو تحدى كبير.

مسلسل جودر

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch it في الوقت الذي يناسبك.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عدد كبير من النجوم والنجمات وهم:  الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

عزيز الشافعي الملحن عزيز الشافعي جودر تتر مسلسل “جودر” ياسر جلال ميجا FM برنامج “هو ليلة فى 30 ليلة”

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