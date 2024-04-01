مسلسل جودر الحلقة 7.. ياسر جلال يقتل الساحرة شواهي

خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل جودر، ذهب ياسر جلال الذي يجسد شخصية جودر، على وصف حورية البحر "قمرية"، ووجد شجرة تتحدث إليه بصوت الفنانة "إنعام سالوسة" وتطلب منه أن يضع ورق الشجر على جروحه بعد أن سقط على الأرض.

مسلسل جودر أحداث الحلقة 7

وبعد أن وجد السور الذى أخبرته به قمرية ذهب إليه، ليلتقي بالمكان الذى يتواجد به بيناس ملك مدينة النحاس بعد أن أحبسته فيه زوجته شواهي وقامت بأذيته بالسحر الأسود بعد أن طعن عشيقها الجن أبنوخ بعد أن شاهدها معه.

تقرر الساحرة شواهي "نور" أن تفك السحر الأسود عن بيناس بعد أن طلب منها جودر ذلك، لأنها كانت تعتقد أن جودر هو عشيقها أبنوخ، ثم يقتل جودر شواهي بعد نجاح خطته مع بيناس.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 8

يعرض مسلسل جودر الحلقة الثامنة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هى إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد

ابطال مسلسل جودر

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادي مهنا



