مسلسل جودر لـ ياسر جلال ملخص الحلقة 6

ينشر موقع "الدستور" خلال السطور التالية ملخص الحلقة السادسة من مسلسل جودر للفنان ياسر جلال، وذلك بعد تصدره محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

مسلسل جودر تفاصيل احداث الحلقة 6

خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر، تعرض ياسر جلال الذي يجسد دور شهريار لوعكة صحية شديدة وارتفعت درجة حرارته، وحضر الطبيب وطلب من ياسمين رئيس التي تجسد دور شهرازاد أن تعتني به لأنه ضحية الخيانة وهي التى سببت له عقدة فى قتل جميع الفتيات، والحل فى حل العقدة هو المواجهة.

بدأت مغامرات معجيبة تظهر لجودر عندما قرر السفر للتجارة حيث ظهر جودر (ياسر جلال) على المركب، بعد أن اتفق مع الريس سعدون، وهو يتحدث معه على الحمام الزاجل الذي يقوم بارسال الرسائل وفجأة يظهر أحد الأشخاص ويقوم بضرب جودر على رأسه ليسقط مغشي عليه.

لتظهر عقب ذلك شواهي (نور) وتطلب من سعدون تسليمه جودر ولكن يرفض بسبب اتفاقه مع شومان (أحمد كشك)، أنه سيقتل جودر ويسلمه رأسه، وعند رفض سعدون مقابلتها له؛ قتلته وحرقت المركب.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 7

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة السابعة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد

ابطال مسلسل جودر

يضم مسلسل جودر عدد كبير من النجوم وهم:

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادى مهنى.