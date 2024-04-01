الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر لـ ياسر جلال ملخص الحلقة 6

جودر
جودر

ينشر موقع "الدستور" خلال السطور التالية ملخص الحلقة السادسة من مسلسل جودر للفنان ياسر جلال، وذلك بعد تصدره محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

 مسلسل جودر تفاصيل احداث الحلقة 6

خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر، تعرض ياسر جلال الذي يجسد دور شهريار لوعكة صحية شديدة وارتفعت درجة حرارته، وحضر الطبيب وطلب من ياسمين رئيس التي تجسد دور شهرازاد أن تعتني به لأنه ضحية الخيانة وهي التى سببت له عقدة فى قتل جميع الفتيات، والحل فى حل العقدة هو المواجهة.

بدأت مغامرات معجيبة تظهر لجودر عندما قرر السفر للتجارة حيث ظهر جودر (ياسر جلال) على المركب، بعد أن اتفق مع الريس سعدون، وهو يتحدث معه على الحمام الزاجل الذي يقوم بارسال الرسائل وفجأة يظهر أحد الأشخاص ويقوم بضرب جودر على رأسه ليسقط مغشي عليه.

لتظهر عقب ذلك شواهي (نور) وتطلب من سعدون تسليمه جودر ولكن يرفض بسبب اتفاقه مع شومان (أحمد كشك)، أنه سيقتل جودر ويسلمه رأسه، وعند رفض سعدون مقابلتها له؛ قتلته وحرقت المركب.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 7

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة السابعة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

موعد إعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 6

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل  ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد

ابطال مسلسل جودر

يضم مسلسل جودر عدد كبير من النجوم وهم: 

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادى مهنى.

مسلسل جودر جودر موعد عرض جودر موعد عرض مسلسل جودر موعد اعادة مسلسل جودر قصة مسلسل فراولة ابطال مسلسل جودر موعد عرض مسلسل ياسر جلال مسلسل ياسر جلال ياسر جلال قنوات عرض جودر قنوات عرض مسلسل جودر موعد مسلسل جودر الحلقة السادسة من جودر جودر الحلقة السادسة جودر الحلقة 6 الحلقة 6 من مسلسل جودر الحلقة السادسة من مسلسل جودر مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد إعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 6

ناقد فنى: مسلسل "جودر" أُعِدَّ له جيدًا منذ عام

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: الطائرة المسيرة التى ضربت إيلات استهدفت الرصيف العسكرى فى الميناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة