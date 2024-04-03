دار الأوبرا تحتفل بليلة القدر بمسرح معهد الموسيقى.. الجمعة

ضمن أنشطة وزارة الثقافة في وداع شهر رمضان المعظم تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية بمناسبة ليلة القدر لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك في التاسعة والنصف مساء الجمعة 5 إبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الابتهالات وقصائد المديح والتواشيح التراثية منها موسيقى المولد لأحمد فؤاد حسن، دعوني أناجي حبيبي لأحمد عبد الله، المسك فاح - النبي ذلك الإمام من التراث، أنا بمدح النبى لإيهاب توفيق، صلاة الله ذي الكرم لمحمد الرمال، لاجل النبى لمحمد الكحلاوي، سبحت صنع ربي لمحمد الموجي.

بالإضافة إلى كل حسن في البرايا لحسام صقر، تم البدر بدري لعبد العظيم محمد، قل أدعو الله لكمال الطويل، محمد يا رسول الله - سلام الله يا طه لجمال سلامة، خد بإيدي لعبد المنعم البارودي، لا إله إلا الله وأسماء الله الحسنى لسيد مكاوي.. أداء آيات فاروق، إبراهيم فاروق، حسام صقر، محمد البحيري، إيهاب ندا، طه حسين.

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.