موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 24

تعرض اليوم إعادة الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل محارب، ليستمر محارب في البحث على دليل براءته من جرائم القتل المنسوبة له.

مسلسل محارب مواعيد إعادة الحلقة 24

ليتابع جمهور مسلسل محارب مواعيد الإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 24

حذر الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" نجل رجل الأعمال العزازي من خيانة أصدقائه، وذلك في الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل محارب.

ليصدم زاهر نجل العزازي بأن أصدقاءه ساوموه من أجل هواتف والده المسروقة، وأنهم خانوا أمانة الصداقة بمقابل ملايين الدولارات.

في حين أدلى الشاهد الثاني بشهادته أمام النيابة، مؤكدًا أنه شاهد "محارب" أثناء نزوله مسرعًا من منزلهم بعد مقتل والده.

وأضاف أنه لم يكتشف الجريمة إلا بعد صعوده ومشاهدة والده غارقًا في دمائه، ليتأكد أن محارب متهم في قتل والده.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرين

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي، ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرًا كبيرًا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده، لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.