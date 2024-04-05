موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 25

تعرض اليوم إعادة الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل محارب، لتتطور الاحداث بشجار الصعايدة والتوعد بالأخذ بالثأر.

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 25

ليتابع جمهور مسلسل محارب مواعيد الإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 25



تناولت أحداث الحلقة 25 من مسلسل محارب شجار جديد بين الصعايدة من عائلة محارب وعائلة أخرى على أراضي محارب، لينقسم الصعايدة للشجار على ورث محارب واخذ حقه من أراضي عائلته.

ليستمر الشجار على جانب اخر عندما دخل عائلة محارب الصعايدة الحارة وجدوا مشاجرة بين شقيقة محارب وعنتر سائق الميكروباص الذي كاد يضربها بسبب اعتراضها على فرح الخطوبة وتشغيل الأغاني في ليلة عزاء شقيقها ابراهيم.



مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 26

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.