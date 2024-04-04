الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل محارب الحلقة 25.. انقسام الصعايدة والتوعد بالثأر والدم من بعضهم

محارب
محارب

تعرض الحلقة الجديدة 25 من مسلسل محارب  في التاسعة مساء والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة CBC حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب الحلقة 25

تناولت أحداث الحلقة 25 من مسلسل محارب شجار جديد بين الصعايدة من عائلة محارب وعائلة أخرى على أراضي محارب.

وانقسم الصعايدة من عائلة محارب وعائلة أخرى تشترك معها في الأراضي بين مؤيد ومعارض لميراث محارب وحقه في تلك الأراضي ضمن أحداث الحلقة 25 من مسلسل محارب.

فيما نشبت مشاجرة بالضرب بين الصعايدة لاسيما بعدما اعتدوا على الجدة كبيرة العائلة، وتوعدوا بأنها ستكون بالدم والنار ولن ينتهي أمر توريث محارب.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب 

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد،  محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

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مسلسل محارب مواعيد عرض الحلقة 25

ويعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على CBC حصريًا الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

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