مسلسل محارب الحلقة 26.. ما هو مرض الفنانة ناهد السباعي؟

أصيبت الفنانة ناهد السباعي بمرض خطير وذلك بعد خطبتها مجددا عقب طلاقها الأول وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل محارب.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 26

لتتدهور الحالة الصحية للفنانة ناهد السباعي "إنجي" بعد خطبتها من عنتر مساعد والدها الذي دبر بها عمل سفلي من أجل موافقتها لزواجها عقب طلاقها من محارب.

ليبلغ الطبيب والدها ووالدتها بأن إنجي قد تكون مصابة بالصرع وتحتاج إلى طبيب نفسي وعصبي لشفاءها وتشخيص العلاج الطبي والنفسي المناسب.

ولتبلغ العرافة عنتر أنها لخبطت زواجهما انتقاما منه لعدم أخذ كامل حقها المالي وأنها منعت زواجها إلى الأبد معلقة “حرمت عليها الرجاله وخليتها زي البيت الوقف”.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 26

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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