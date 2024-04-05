الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مروة عبدالمنعم: شخصية "ريكو" فى "بقينا اتنين" تشبه أغلب الزوجات

وبقينا اتنين
وبقينا اتنين

تقدم الفنانة مروة عبدالمنعم شخصية "ريكو" ضمن أحداث مسلسل "بقينا اتنين"، والذي يعرض حصريا على قنوات cbc وcbc دراما ومنصة watch it، ولاقت ردود فعل إيجابية من الجمهور.

مروة عبدالمنعم تكشف أسباب انضمامها للمسلسل 

حول الشخصية، قالت مروة عبدالمنعم في تصريحات صحفية، إنها سعيدة جدا بردود الفعل عليها حتى الآن، مؤكدة أنها تحمست للمشاركة في مسلسل"بقينا اتنين" لعدة أسباب أولها فكرة المسلسل التي تناقش قضية اجتماعية مهمة جدا والسيناريو الجيد، ثم شركة الإنتاج k media، مؤكدة أنها شركة محترمة تعاملت معها سابقا في مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

أضافت عبدالمنعم، أن وجود المخرج طارق رفعت على رأس العمل أضاف له الكثير، مشيرة إلى أن كواليس العمل كانت جيدة جدا ومليئة بالحب بين كافة صناعه سواء الفنانين أو من هم خلف الكاميرا.

وحول عرض المسلسل في موسم دراما رمضان بشكل مفاجئ، قالت مروة: "حقيقة لا يفرق معي العرض في رمضان أو خارجه، المهم العمل الجيد، خاصة مع انتشار المنصات التي تتيح للجمهور مشاهدة الأعمال في أب وقت".

أكدت عبدالمنعم أن علاقتها بزوجها "عاصم" في المسلسل والذي يجسده الفنان ياسر الطوبجي، تشبه كثيرا علاقة أي زوجة بزوجها خاصة في مجتمعنا المصري، كاشفة أن أغلب المشاهد قريبة جدا من الواقع سواء في الدراما أو الكوميديا، وقالت: "حقيقي سعيدة بالتعاون مع الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف والجميلة ميمي جمال".

وحول علاقتها بحماها "سامي" في الأحداث والتي يجسدها الفنان عزت زين، أكدت أنها من أجمل المشاهد في المسلسل وكانت مليئة بالكوميديا والضحك وهو قدم الشخصية بصورة رائعة جدا.

الجدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" يعرض يوميًا على قنوات cbc وcbc دراما ومنصة WATCH IT، وهو من إنتاج k media بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ويقوم ببطولته، شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في آخر ظهور له، ميمي جمال، مروة عبدالمنعم، ياسر الطوبجي، عزت زين، يوسف عثمان، وآخرون.

مروة عبدالمنعم الفنانة مروة عبدالمنعم cbc watch it مروة عبدالمنعم تكشف اسباب انضمامها للمسلسل

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