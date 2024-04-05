الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وفاء عامر لـ"الدستور": سعيدة بأعمال "المتحدة".. و"الحشاشين" فخر الصناعة المصرية

وفاء عامر
وفاء عامر

أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بردود الأفعال التي جاءتها على شخصيتها في أحداث مسلسل "جودر" مع الفنان ياسر جلال. 

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وقالت "عامر"، لـ"الدستور": "ياسر جلال ممثل عبقري وملىء بالحيوية والطاقة الفنية الكبيرة، وأنا أُجسِّد في العمل دور والدته، وهو دور مختلف عن أي دور قدّمته من قبل، وأستطيع أن أصفها بأنها امرأة مع الله، تفقد بصرها نتيجة بكائها ليل نهار على ابنها "(جودر) الذي تحبه للغاية لكنه يتعرض لكثير من الصعاب، والعمل ملىء بالمفاجآت الكبيرة التي تم إخراجها بشكل احترافي مميز".

وعن تعاونها مع "المتحدة" ورأيها في مسلسل "الحشاشين" قالت: "أنا سعيدة ومعجبة للغاية بما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أعمالٍ مميزة وجيدة القيمة، وتحديدًا مسلسل (الحشاشين) للنجم كريم عبدالعزيز، وتضاعفت سعادتي كون المسلسل يُقدَّم باللهجة العامية، حتى تصل للمشاهدين بكل بساطة وسلاسة، فالعمل يُعرِّفنا على تاريخنا بشكل كبير، وأرى أن المسلسل فخر للصناعة المصرية، وأحب أن أهنئ كل العاملين فيه على تقديمهم المسلسل بهذا الشكل الجميل".

مسلسل "حق عرب"

وعن رأيها في الوجوه الشابة المشاركة في مسلسلها الآخر "حق عرب" قالت: "الوجوه الجديدة التي شاركت في العمل أداؤهم حلو ومحققين حالة مميزة، فمثلا دينا فؤاد، وهي أقدمهم وتعتبر نجمة قدمت أعمالا جيدة من قبل، تقدم حالة جيدة للغاية في المسلسل، وبخلاف دينا لدينا بنات أخريات أقل شهرة منها لكن (شاطرين) أيضًا، ولديهن إحساس بالمسئولية، مثل دنيا المصري وكذلك كارولين عزمي وتجسدان شخصيتى ابنتيّ في العمل، كذلك الفنان أحمد عبدالله محمود، فهو شخص ممتاز، كما أن ميدو أحمد ماهر عظيم جدًا، فجميعهم يقدمون أدوارًا ذات خط درامي قوي وكبير، وهذا يحسب للعوضي جدًا، فهو لا يغير من أحد ويدعم كل الشباب العاملين معه في المسلسل، فأنا أرى أنه يجعل الجميع يخرج كل ما بداخله من طاقات تمثيلية كبيرة بداخلهم".

وفاء عامر مسلسل جودر النجم ياسر جلال جودر الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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