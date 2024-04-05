موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضى الحلقة 25

تصدر مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي ترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما عرضت الحلقة الـ٢٥ من العمل الذي يجد نجاحًا كبيرًا، ليبحث الجمهور عن مواعيد إعادة عرض الحلقة الـ٢٥ من مسلسل حق عرب.

مسلسل حق عرب مواعيد إعادة الحلقة 25

يأتي موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 25 على قناة أون في تمام الساعة الـ١١ صباحًا، ويعرض على قناة أون دراما في نفس الوقت.



مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 25

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 بيع علي السويركي شقيق عرب، نصيبه من منزل والده لرباح أبوالدهب، واستلام المبلغ وتقديمه لشقة في كومبوند لجوازه بدون علم والدته وعرب.

كما تشهد أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 تعافي عرب السويركي من إدمانه على يد أنغام وصباح والدتها، ووالدته وأصحابه.

وأعلن أبوعمار، ضمن أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25، عن افتتاح مغلق الأخشاب الجديد للجياشين بالمغربلين، ليطلب منه عرب أن يدخل شريكًا جديدًا معهم وهي وفاء عامر، "صباح الجياش"، تعويضًا عما فعله عبدربه فيها.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 26

تعرض الحلقة الـ٢٦ من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي في الساعة العاشرة مساء على أون دراما وفي الـ١٢ على قناة أون.



مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة السادسة والعشرين

يعرض مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي على قناة أون وأون دراما ومنصة واتش إت وعلى قناة art مساء اليوم الجمعة.



أبطال مسلسل حق عرب



والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب



وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.