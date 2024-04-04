مسلسل حق عرب الحلقة 25.. السويركي يفتتح معرضه الجديد ومواجهة نارية مع رياض الخولي

مسلسل حق عرب الحلقة 25.. افتتح عرب السويركي معرضه الجديد مع شركائه الجياشين.

مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة مواجهة ناريه بين عرب السويركي وعبد ربه، وأكد الاول على انتقامه منه على ما بدر منه أوقات ضعفه.

ويتوعده عبد ربه للانتقام منه ويكون مصيرهه كوالده جلال السويركي.

وقدم عرب عرضًا بمناسبة افتتاح معرضه لكافة التجار بخصومات تصل إلى 30٪.

مسلسل حق عرب الحلقة 25

كما شهدت الحلقة 25 بيع علي السويركي شقيق عرب، نصيبه من منزل والده لرباح ابو الدهب، واستلام المبلغ وتقديمه لشقه في كومبدوند لجوازه بدون علم والدته وعرب.

كما شهدت الحلقة تعافي عرب السويركي من ادمانه على يد انغام وصباح والدتها، ووالدته واصحابه.

وأعلن أبو عمار عن افتتاح مغلق الاخشاب الجديد للجياشين بالمغربلين، ليطلب منه عرب أن يدخل شريكا جديدا معهم وهي وفاء عامر، "صباح الجياش"، تعويضا عما فعله عبد ربه فيها.

مسلسل حق عرب الحلقة 25

ونجح عرب السويركي في التعافي من إدمان المخدرات داخل فيلا “ابو عمار”، بمساعدة “انغام” ووالدته.

وشهدت الأحداث بداية علاقة حب جديدة بين عرب السويركي وانغام وجلوسها بجواره خلال فترة تعافيه.

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، طلب على السويركي شقيق عرب من والدته واخيه عرب ببيع المنزل لدفع ثمنه مقدم لشقة في كومبوند تحقيقا لغربة خطيبته.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 25

وتحصل مشادة بين عرب وأخيه، محذرا الأول بعدم بياع المنزل لأن ذكريات والدتهما تجمعها بالمنزل، وتنتهي برفض طلبه.

وشهدت الحلقة ايضا زواج عبد ربه من حنان الغرباوي، في حضور سميحة ابنته وزوجها جمال،و اخيه عطوة وزوجته.

تفاصيل الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل حق عرب

وطلب عبد ربه، من حنان لضمان عدم الانجاب منها أن تقوم بإزالة الرحم، الأمر الذي اعترضت عليه بشده وأكدت أمامه أن هناك طرق عدة لعدم الانجاب غير هذا.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.