مسلسل حق عرب الحلقة 25.. علي السويركي يبيع نصيبه من منزل والده لرباح

كشفت الحلقة 25 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، بيع علي السويركي شقيق عرب، نصيبه من منزل والده لرباح ابو الدهب، واستلام المبلغ وتقديمه لشقه في كومبدوند لجوازه بدون علم والدته وعرب.

مسلسل حق عرب

كما شهدت الحلقة تعافي عرب السويركي من ادمانه على يد انغام وصباح والدتها، ووالدته واصحابه.

وأعلن أبو عمار عن افتتاح مغلأ الاخشاب الجديد للجياشين بالمغربلين، ليطلب منه عرب أن يدخل شريكا جديدا معهم وهي وفاء عامر، "صباح الجياش"، تعويضا عما فعله عبد ربه فيها.

كما شهدت الحلقة عزيمة عرب السويركي في تعافيه من المخدرات، وذهابه لفيلا أبو عمار، للتعافي بواسطة انغام التي تولت رعايته.

وشهدت الأحداث بداية علاقة حب جديدة بين عرب السويركي وانغام وجلوسها بجواره خلال فترة تعافيه.

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، طلب على السويركي شقيق عرب من والدته واخيه عرب ببيع المنزل لدفع ثمنه مقدم لشقة في كومبوند تحقيقا لغربة خطيبته.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 25

وتحصل مشادة بين عرب وأخيه، محذرا الأول بعدم بياع المنزل لأن ذكريات والدتهما تجمعها بالمنزل، وتنتهي برفض طلبه.

وشهدت الحلقة ايضا زواج عبد ربه من حنان الغرباوي، في حضور سميحة ابنته وزوجها جمال،و اخيه عطوة وزوجته.

تفاصيل الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل حق عرب

وطلب عبد ربه، من حنان لضمان عدم الإنجاب منها أن تقوم بإزالة الرحم، الأمر الذي اعترضت عليه بشدة وأكدت أمامه أن هناك طرق عدة لعدم الإنجاب غير هذا.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.