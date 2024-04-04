الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 25.. "المخدرات مقابل الفيلا" خروج مُذل لـ الجنتل وشداد

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

مسلسل المعلم الحلقة 25.. خرج الجنتل وشداد كبار سوق ميناء الأتكة من الفيلا الخاصة بهما، بعدما اشترط مصطفى شعبان عليهما إعادة المخدرات مقابل التنازل عن الفيلا.

"المعلم" أداء مؤثر يثير مشاعر جمهور السوشيال ميديا

خروج الجنتل وشداد

وظهر الجنتل وشداد برفقة انتصار وسلوى الخطاب ومنذر ريحانة وزوجته، وهم يحزمون أمتعتهم للخروج من الفيلا، وينتظرهم مصطفى شعبان ويقول لهم: "معاكوا تمن الميكروباص؟، عشان العربيات اللي بره دي كلها أنا هأخدها لاقيتها مش مقامكوا يا رجالة".

وظهر الجميع وهم حائرون لا يعرفون أين يذهبون، حتى قالت لهم بسيمة زوجة منذر ريحانة: "فيه فندق أنا دخلت فيه شريكة مع واحدة صاحبتي، هنروح نبات فيه اليومين دول لحد ما نشوف لنا صرفة في أملاكنا اللي اتخدت دي".

"المعلم" أداء مؤثر يثير مشاعر جمهور السوشيال ميديا

أبطال مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي. 

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قصة مسلسل المعلم

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

وتتصاعد الأحداث تدريجيا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان.

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