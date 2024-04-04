مسلسل حق عرب الحلقة 25.. قصة حب جديدة تجمع السويركي وأنغام

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة 25 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، عزيمة عرب السويركي في تعافيه من المخدرات، وذهابه لفيلا ابو عمار، للتعافي بواسطة انغام التي تولت رعايته.

وشهدت الأحداث بداية علاقة حب جديدة بين عرب السويركي وأنغام وجلوسها بجواره خلال فترة تعافيه.

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، طلب على السويركي شقيق عرب من والدته واخيه عرب ببيع المنزل لدفع ثمنه مقدم لشقة في كومبوند تحقيقا لغربة خطيبته.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 25

وتحصل مشادة بين عرب وأخيه، محذرا الأول بعدم بياع المنزل لأن ذكريات والدتهما تجمعها بالمنزل، وتنتهي برفض طلبه.

وشهدت الحلقة ايضا زواج عبد ربه من حنان الغرباوي، في حضور سميحة ابنته وزوجها جمال،و اخيه عطوة وزوجته.

تفاصيل الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل حق عرب

وطلب عبد ربه، من حنان لضمان عدم الانجاب منها أن تقوم بإزالة الرحم، الأمر الذي اعترضت عليه بشده وأكدت أمامه أن هناك طرق عدة لعدم الانجاب غير هذا.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.