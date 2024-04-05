العوضى يتوعد لرياض الخولى للانتقام منه فى أحداث الحلقة 25 من "حق عرب"

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل “حق عرب” مواجهة عنيفة بين عرب السويركي والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي والمعلم عبدالربه، وذلك بعد معافاته من تعاطي المخدرات واحتياجه لفتح مخزن الخشب.

وقال عرب للمعلم عبدالربه : “ أنا رجعتلك والرجعة فجعه، أنت معاك رجالتلك واتجوزت خطيبتي، وانا معايا رجلتي وشاركت مراتك”

ويرد عليه عبدالربه قائلا :" أنا زي النار اللي يقرب منه تحرقه، وحاسس أن شايف أبوك بالظبط ، فاكر أما سألتني انت قتلت أبويا ماجوبتش عليك لأنك كنت دراعي اليمين ".

واختتم عرب حديثه :" شكلك نسيت أن ابن ماجدة هيكبر ويأخد حق أبوه منك، وهجيب حقي منك وهكسرك كل يوم أدام أهل حتتك" .

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.