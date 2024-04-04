الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل حق عرب الحلقة 25.. عرب يعتدي على رباح لتحذيره من شراءه نصيب شقيقه في المنزل

حق عرب
حق عرب

شهدت الحلقة 25 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، اشتباك بين عرب السويركي ورباح أبو الدهب، بسبب شراءه نصيب علي السويركي شقيقه في منزل والدهما.

وتوعد الطرفين كلا منهما الآخر بالانتقام ودخول تحدي كبير بينهما بشأن المنزل.

كما شهدت الحلقة افتتاح عرب السويركي لمعرضه الجديد مع شركاءه الجياشين.

وشهدت الحلقة مواجهة ناريه بين عرب السويركي وعبد ربه، وأكد الاول على انتقامه منه على ما بدر منه أوقات ضعفه.

ويتوعده عبد ربه للانتقام منه ويكون مصيره مثل والده جلال السويركي.

وقدم عرب عرضًا بمناسبة افتتاح معرضه لكافة التجار بخصومات تصل إلى ٣٠٪.

كما شهدت الحلقة 25 بيع علي السويركي شقيق عرب، نصيبه من منزل والده لرباح ابو الدهب، واستلام المبلغ وتقديمه لشقه في كومبدوند لجوازه بدون علم والدته وعرب.

كما شهدت الحلقة تعافي عرب السويركي من ادمانه على يد انغام وصباح والدتها، ووالدته واصحابه.

وأعلن أبو عمار عن افتتاح مغلأ الاخشاب الجديد للجياشين بالمغربلين، ليطلب منه عرب أن يدخل شريكا جديدا معهم وهي وفاء عامر، "صباح الجياش"، تعويضا عما فعله عبد ربه فيها.

كما شهدت الحلقة عزيمة عرب السويركي في تعافيه من المخدرات، وذهابه لفيلا ابو عمار، للتعافي بواسطة انغام التي تولت رعايته.

وشهدت الأحداث بداية علاقة حب جديدة بين عرب السويركي وانغام وجلوسها بجواره خلال فترة تعافيه.

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، طلب على السويركي شقيق عرب من والدته واخيه عرب ببيع المنزل لدفع ثمنه مقدم لشقة في كومبوند تحقيقا لغربة خطيبته.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 25

وتحصل مشادة بين عرب وأخيه، محذرا الأول بعدم بياع المنزل لأن ذكريات والدتهما تجمعها بالمنزل، وتنتهي برفض طلبه.

وشهدت الحلقة ايضا زواج عبد ربه من حنان الغرباوي، في حضور سميحة ابنته وزوجها جمال،و اخيه عطوة وزوجته.

تفاصيل الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل حق عرب 

وطلب عبد ربه، من حنان لضمان عدم الانجاب منها أن تقوم بإزالة الرحم، الأمر الذي اعترضت عليه بشده وأكدت أمامه أن هناك طرق عدة لعدم الانجاب غير هذا.

مسلسل حق عرب الحلقة 25.. السويركي يفتتح معرضه الجديد ومواجهة نارية مع رياض الخولي

حق عرب الحلقة 25.. السويركي يتعافى من المخدرات ويشارك وفاء عامر

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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مسلسل حق عرب الحلقة 25.. السويركي يفتتح معرضه الجديد ومواجهة نارية مع رياض الخولي

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