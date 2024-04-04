حق عرب الحلقة 25.. السويركي يتعافى من المخدرات ويشارك وفاء عامر

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة 25 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، تعافي عرب السويركي من إدمانه على يد أنغام وصباح والدتها، ووالدته وأصحابه.

وأعلن أبو عمار عن افتتاح مغلأ الاخشاب الجديد للجياشين بالمغربلين، ليطلب منه عرب أن يدخل شريكا جديدا معهم وهي وفاء عامر، "صباح الجياش"، تعويضا عما فعله عبد ربه فيها.

كما شهدت الحلقة عزيمة عرب السويركي في تعافيه من المخدرات، وذهابه لفيلا أبو عمار، للتعافي بواسطة أنغام التي تولت رعايته.

وشهدت الأحداث بداية علاقة حب جديدة بين عرب السويركي وأنغام وجلوسها بجواره خلال فترة تعافيه.

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، طلب على السويركي شقيق عرب من والدته وأخيه عرب ببيع المنزل لدفع ثمنه مقدم لشقة في كومبوند تحقيقا لغربة خطيبته.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 25

وتحدث مشادة بين عرب وأخيه، محذرا الأول بعدم بياع المنزل لأن ذكريات والدتهما تجمعها بالمنزل، وتنتهي برفض طلبه.

وشهدت الحلقة ايضا زواج عبد ربه من حنان الغرباوي، في حضور سميحة ابنته وزوجها جمال،و اخيه عطوة وزوجته.

تفاصيل الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل حق عرب

وطلب عبد ربه، من حنان لضمان عدم الإنجاب منها أن تقوم بإزالة الرحم، الأمر الذي اعترضت عليه بشدة وأكدت أمامه أن هناك طرق عدة لعدم الإنجاب غير هذا.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.