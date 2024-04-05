الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

العوضى يطرد شقيقه من منزل والدهما بعد بيع نصيبه لعدوه.. أحداث الحلقة 25 من حق عرب

حق عرب
حق عرب

“أنا بعت نصيبي في البيت لرباح أبو الدهب وقولتلك بيع برضاك أنت رفضت ”.. بهذه الكلمات بدأ بها علي السويركي حديث لشقيقه عرب في أحداث الحلقة 25 من مسلسل حق عرب، وهو يكشف له أنه باع منزل والدهما.

ورد عليه عرب قائلا: "أنت للدرجة دي بايعنا.. بتبيع بيتنا لعدوي". 

فرد عليه علي منفعلا: "رباح عدوك أنت مش عدوي وله أنت عاوز الكون كله يمشي على مزاجك، وأنا شغال معاه وبسترزق منه". 

فقام عرب بطرده من المنزل وهدده قائلا: “ماشفش وشك هنا في البيت تاني يا علي”.   

قصة مسلسل حق عرب
وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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