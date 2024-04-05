"الأعلى للثقافة" ينظم ندوة تثقيفية عن "الشباب والتطرف.. آليات المواجهة"

نظمت لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد زايد؛ بالتعاون مع لجنة الشباب برئاسة الدكتورة منى الحديدي؛ ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية برئاسة الدكتور محمد خليف، ندوة بعنوان "الشباب والتطرف.. آليات المواجهة في عصر الذكاء الاصطناعي"، أدار الندوة الدكتور خالد عبد الفتاح أستاذ مساعد علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان عضو لجنة مواجهة التطرف، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

المشكلة في فكرة التطرف أن الجريمة سابقة على القانون

شارك في الندوة المستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، الذي أكد أن أسم الندوة في حد ذاته يحتاج لتحليل لكل كلمة فيها، وأضاف أن المشكلة في فكرة التطرف أن الجريمة سابقة على القانون، وجاءت قبله كذلك مشكلة التطرف أنه تصرف إنساني مبدع بشكل سلبى يتطور ويتحور وله أشكال كثيرة، ووصف التهديد ونشر الخوف علي أنه نوع من الإرهاب.

وضرب مثلا بالعملية الإرهابية التي يموت فيها 10 أو15 شخصا لكن تصويرهم وهم يصارعون الموت يسبب الترويع للملايين.

وسائل الإعلام لها دور خطير في حياتنا ويتعاظم هذا الدور في مواجهة الفكر المتطرف

فيما قال الدكتور حسين حسني أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والفنون الإعلامي بقناة الغد عضو لجنة الشباب، إن وسائل الإعلام لها دور خطير في حياتنا، ويتعاظم هذا الدور فى مواجهة الفكر المتطرف، فلا بد من تواجداهم وممارسة دورهم الهام وقتها .

من جهتها وصفت الدكتورة شيماء حلمي مدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور عضوة لجنة الشباب، الإرهاب بأنه خطوة متطورة من التطرف، وظاهرة التطرف تعد من أكثر الظواهر الموجودة على المستوى المحلى والدولي

بدأت مواجهتها في مصر 2014.

مصر تحارب في جبهتين التطرف والإصلاح الاقتصادي

وقال الكاتب صلاح سالم الصحفي بالأهرام عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، كل فكرة متطرفة هي فكرة لا تاريخية وأكد أن مفاهيم مثل العقل والحرية والمعرفة والإرادة يمكن أن تخلص مصر والعالم العربي من التطرف.

وتابع فمصر تحارب في جبهتين التطرف والإصلاح الاقتصادي، وقال إن مأساة الشباب فى مصر فى أنهم يفرض عليهم أفق مغلق أحد اسباب هذا هو نظام التعليم فى مصر وتراجع دور المدرسة وقال العقل المغلق الذى لا يفقه ولا يطور ولا يستغل بشكل صحيح منظم يؤدى بالقطع للإرهاب. الإرهاب في السلوك والفكر وكل شيء .

أما المخرج عمرو قابيل مخرج مسرحي، مؤسس مهرجان المسرح الجامعي عضو لجنة الشباب، فقد قال إن فكرة التطرف ليست جديدة هي فقط تختلف حسب العصر، وتساءل لماذا يذهب الشباب للتطرف؟، وأجاب أن من أهم الأسباب عدم التحقق وقال أننا بحاجة إلى وصول صوت الشباب إلي كافة المنصات ، كذلك السعي في تحقيق أحلامه البسيطة والمشروعة، وتساءل هل نحن مؤهلين لمسايرة الذكاء الاصطناعي ؟

وأجاب لا أعتقد، وقال لابد أولا من مواجهة مشاكلنا في التنوير و الحريات والمعلومات الصادقة.