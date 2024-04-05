السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة الحلقة 11.. مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" تُهاجم نيللي كريم

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

مسلسل فراولة الحلقة 11.. ظهرت نيلي كريم خلال لقاء مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”، والتي بدأت في مهاجمتها واتهامها بممارسة أعمال الدجل.

وردت “فراولة” خلال الحلقة: “أعداء النجاح بيهاجموني، أنا مليئة بالطاقة الإيجابية، وهذا سبب نجاحي”.

 

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 11

وتعاد الحلقة الحادية عشر من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.


مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 11

تعرض الحلقة 11 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة 11

يعرض اليوم الحلقة الحلقة الحادية عشر من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

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قصة مسلسل فراولة

فتاة تدعي فراولة نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة

وتعود نيلي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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