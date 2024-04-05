مسلسل حق عرب الحلقة 26.. على السويركي يطرد والدته من حفل الزفاف

مسلسل حق عرب الحلقة 26.. فاجأ عرب السويركي أنغام واعترف بحبه لها، لتدخل في حالة ذهول.

مسلسل حق عرب الحلقة 26

يطرد علي السويركي والدته من حفل زفافه، استجابًة لطلب والد عروسته، لتدخل في نوبه بكاء وانهيار أمام الفيلا، وتتصل بـ"عرب" وتبلغه بالإهانة التي تعرضت لها فيقرر الانتقام لها.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 27

تعرض الحلقة 27 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي في الساعة العاشرة مساء على أون دراما وفي الـ١٢ على قناة أون.



مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة 26



يعرض مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي على قناة أون وأون دراما ومنصة واتش إت وعلى قناة art مساء اليوم الجمعة.

أبطال مسلسل حق عرب



والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.